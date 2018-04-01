لقي 15 شخصاً مصرعهم، يوم الأحد، بحادث تصادم حافلتين على طريق الأرتال شمال الكويت.

ونشرت صحيفة "القبس" بياناً لشركة نفط الكويت، قالت فيه إن "الحافلتين تصادمتا اثناء سيرهما باتجاهين متعاكسين، وكانتا تقلان عمال شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان".

وأوضحت الشركة أن "الضحايا هم 7 من الجنسية الهندية، و5 من الجنسية المصرية، و3 من الجنسية الباكستانية، فيما أصيب عاملان من الجنسية الهندية، وآخر كويتي الجنسية".

وكان طفل توفي في شباط الماضي، اثر تصادم مركبتين في الكويت.

سيريانيوز