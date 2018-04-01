حرم فريق الشرطة منافسه الجيش من استعادة الصدارة بعدما فرض عليه التعادل السلبي الاحد في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من الدوري السوري لكرة القدم .

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وبهذا التعادل أصبح رصيد الجيش 39 نقطة في المركز الثاني متساويا بالرصيد ذاته مع الاتحاد وبفارق نقطتين عن الوحدة المتصدر بينما أصبح رصيد الشرطة 30 نقطة وبقي في المركز الخامس.



وقدم الفريقان أداء متوسطا في الشوط الأول مع أفضلية نسبية للجيش الذي افتقد إلى التركيز الهجومي بالمقابل اعتمد الشرطة على تعزيز منطقته الدفاعية بشكل محكم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لينتهي هذا الشوط كما بدأ سلبي النتيجة.



هجمات مكثفة لفريق الجيش شهدها الشوط الثاني أتاحت فرصا عديدة للتسجيل كان أبرزها تسديدة عز الدين عوض في الدقيقة الـ 73 من خارج منطقة الجزاء التي صدها حارس مرمى الشرطة وعانى الجيش من غياب الفاعلية الهجومية.



وتنطلق الجولة العشرون يوم الأربعاء فيلتقي الوحدة مع الوثبة على أن يلعب الجيش مع المحافظة يوم الخميس القادم وتستأنف هذه الجولة يوم الجمعة المقبل بإقامة أربع مباريات تجمع حرفيي حلب مع تشرين والكرامة مع المجد وحطين مع الطليعة والنواعير مع الشرطة وتختتم السبت القادم بلقاء الجهاد والاتحاد.