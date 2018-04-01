الارسنال يثأر من ستوك سيتي بثلاثية بيضاء بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

ثأر ارسنال من ضيفه ستوك سيتي وهزمه 3-صفر الاحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحقق ارسنال الفوز الثاني على التوالي ورد الدين لستوك الذي تغلب عليه على ملعبه في المرحلة الثانية 1-صفر، ملحقا به الخسارة الثالثة تواليا.



ومنذ 1981، حقق ارسنال على ملعبه "استاد الامارات" 16 فوزا على ستوك دون اي خسارة في جميع المسابقات.



ويخوض كلا الفريقين أسوأ موسم لهما منذ 2013-2014، فارسنال خرج من جميع المسابقات تقريبا باحتلاله المركز السادس (51 نقطة) ويعول على استمرار مشواره في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) واحراز اللقب حيث يبدو مرشحا مع اتلتيكو مدريد الاسباني لبلوغ النهائي، والعودة من خلالها، كما فعل مواطنه مانشستر يونايتد العام الماضي، الى المسابقة الاوروبية الاولى.



ومن جانبه، يحتل ستوك المركز التاسع عشر قبل الاخير وتجمد رصيده عند 27 نقطة، وبات بقاؤه في الدوري الممتاز صعبا قبل ست مراحل من نهاية البطولة.



ولم يشهد الشوط الاول اي فرص حقيقة، وخلت الدقائق العشرين الاولى اي تهديد مباشر باستثناء تسديدة لمهاجم ستوك، السويسري تشيردان شاكيري في الدقيقة الرابعة مرت بجانب المرمى، واختلفت الحال في الشوط الثاني خصوصا في ربع الساعة الاخير حيث تمكن ارسنال من تسجيل اهدافه الثلاثة.



وفي الشوط الثاني، لاحت الفرصة اكثر من مرة لارسنال خلال الدقيقتين التاليتين بتسديدات من مسافات قريبة، لكن التكتل الدفاعي والحارس حالا دون ولوجها الشباك، وحصل فريق "المدفعجية" على ركلة جزاء اثر تعرض الالماني مسعود اوزيل للعرقلة من قبل السنغالي بادو ندياي انبرى لها الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ ووضع الكرة بنجاح على يسار باتلاند (75).



وحرم باتلاند لاعبي ارسنال من عدة فرص فتصدى في دقيقة واحدة لتسديدات لاكازيت واوزيل محولا كرة الاخير الى ركنية جاء منها الهدف الثاني بعد متابعة من اوباميانغ على يسار الحارس (86).



ورفع اوباميانغ رصيده الى 5 اهداف في 6 مباريات مع فريقه الجديد منذ انتقاله اليه من بوروسيا دورتموند الالماني مطلع العام الحالي في فترة الانتقالات الشتوية، وبات اول لاعب في تاريخ الفريق اللندني يحقق افضل بداية.



وتسبب ندياي بركلة جزاء ثانية اثر دفع واضح للاكازيت نفذها الفرنسي بنفسه ووضع الكرة على يسار باتلاند (89). سيريانيوز 2018-04-01 16:00:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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