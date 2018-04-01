قالت وكالة (سانا) الرسمية، مساء الأحد، إنه خرج أكثر من 1100 مسلح مع عائلاتهم من "فيلق الرحمن" من مدينة دوما في الغوطة الشرقية، بموجب اتفاق تم بوساطة روسية.

وأضافت الوكالة انه تم اخراج 1146 شخصا من مسلحي "فيلق الرحمن" وعائلاتهم على متن 24 حافلة من دوما عبر ممر مخيم الوافدين إلى إدلب.

وبينت الوكالة ان الحافلات غادرت مساء الأحد بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري باتجاه إدلب بعد أن تم إخراج المسلحين وعائلاتهم في وقت سابق اليوم من داخل مدينة دوما.

ولفتت الوكالة الى انه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما في الغوطة الشرقية إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما.

ويتضمن الاتفاق تسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين القتلة وتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة.

وأعلن مركز المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مسلحي "جيش الإسلام" حول انسحابهم من الغوطة الشرقية لدمشق.

وكانت مفاوضات تسوية جرت بوساطة روسية بشأن اجلاء مسلحي "جيش الاسلام" من دوما وتسليم اسلحتهم الثقيلة، الا ان الفصيل المسلح اعلن مرارا رفضه مغادرة المنطقة.

وانتهت أمس السبت عملية إجلاء المسلحين من عائلاتهم من عين ترما وجوبر وعربين وزملكا بالغوطة الشرقية، باتجاه محافظة ادلب، حتى تم الإعلان بأن هذه البلدات أصبحت خالية تماما من الوجود المسلح.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي، يوم السبت، استعادة السيطرة على 28 بلدة ومدينة في الغوطة الشرقية بريف دمشق باستثناء مدينة دوما .

سيريانيوز