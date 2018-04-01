واصل فالنسيا الضغط على قطبي العاصمة اتلتيكو مدريد الثاني وريال مدريد الثالث بفوزه الثمين على مضيفه ليغانيس 1-صفر الاحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ويدين فالنسيا بفوزه الى المهاجم البرازيلي الاصل رودريغو مورينو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 62 ومن أول تسديدة لفريقه على مرمى مضيفه، رافعا رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم.



وهو الفوز الرابع على التوالي لفالنسيا والتاسع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 62 نقطة معيدا الفارق الى نقطة واحدة بينه وبين ريال مدريد الثالث والذي كان عاد بفوز غال وكبير من ارض مضيفه لاس بالماس 3-صفر السبت في افتتاح المرحلة.



كما قلص فالنسيا الفارق مؤقتا الى نقطتين بينه وبين اتلتيكو مدريد الذي يستضيف ديبورتيفو لاكورونيا .



في المقابل، تجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.



وفي مباراة ثانية، تعادل اسبانيول مع الافيس صفر-صفر، فرفع الاول رصيده الى 36 نقطة في المركز الرابع عشر، والثاني الى 32 نقطة في المركز السادس عشر.