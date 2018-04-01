ألقت السلطات المغربية، القبض على سوريين اثنين بتهمة تحويل مبالغ مالية لمقاتلين مغاربة مواليين لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

واوضحت المديرية العامة للأمن،في بيان، نشرته وسائل اعلام، أن "الأبحاث أكدت أن المواطنين السوريين اللذين اعتقلا في 21 آذار الماضي، بمدينتي المحمدية وصفرو (شمال) قاما بتحويل مبالغ مالية مهمة لمقاتلين مغاربة موالين لتنظيم "داعش".

وأضاف البيان أن "أحد المشتبه فيهم وضع رقم حسابه البنكي بالمغرب رهن إشارة مكتب لتحويل الأموال متواجد بسوريا والذي يسيره أحد معارفه، قصد تحويل وتلقي مبالغ مالية مقابل عمولات من هذه العمليات غير المشروعة ".

وأوضح أنه "تم إيقاف مواطنين مغربيين اثنين بالدار البيضاء وتاونات، ثبت تورطهما في إيداع مبالغ مالية في حساب المواطن السوري السالف الذكر في غضون عامي 2017 و2018، والذي قام بتحويلها إلى أقاربهم المقاتلين في سوريا ، بتنسيق مع مكتب تحويل الأموال المتواجد بهذه البؤرة".

وتابع البيان ان " المواطن السوري الثاني الموقوف تبين من خلال التحري توصله بودائع مالية مشبوهة في حسابه البنكي".

ويضم تنظيم "داعش" عدد من الجنسيات العربية والأوروبية منها المقاتلين من أصول مغربية حيث يشكل المقاتلين من جنسيات تونسية وسعودية إلى جانب المغربين حوالي نصف أعداد المقاتلين في صفوف التنظيم الذي وصل تعداده إلى أكثر من 20 ألف مقاتل في العراق و سوريا.

وانحسر وجود تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بعد هزائمه المتلاحقة في كلا البلدين وخسارته معاقله الرئيسية هناك، حيث أعلنت القوات العراقية والسورية مؤخراً عن تحرير كافة المناطق من سيطرة التنظيم، مؤكدة استمرار ملاحقة ما تبقى منه في مناطق محدودة.

سيريانيوز