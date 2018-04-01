قام الرئيس بشار الأسد وعقيلته، يوم الأحد، بزيارة لمنزل واحدة من ضحايا القذائف التي كانت تستهدف منطقة باب توما بدمشق.

وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية على "فيسبوك" انه بمناسبة عيد الفصح المجيد قام الرئيس الأسد والسيدة الأولى بزيارة كريستين حوراني في باب توما.

وذكرت الصفحة ان كريستين أصيبت بداية هذا العام بشظايا قذيفة مصدرها جوبر أثناء عودتها من مدرستها وأدت إصابتها إلى بتر قدمها.

وكانت منطقة باب توما من أكثر المناطق في دمشق التي تم استهدفها بالقذائف، وخاصة مع بداية عملية الجيش النظامي العسكرية في الغوطة الشرقية قبل نحو شهرين، وشهدت سقوط العديد من الضحايا والكثير من الأضرار المادية جراء تلك القذائف.

وتأتي زيارة الأسد وزوجته منزل حوراني، عقب يوم على قيام السيدة الأولى بزيارة الى دير مار بولس للروم الكاثوليك في منطقة باب شرقي بدمشق، حيث التقت الأطفال الأيتام والمسنين الذين يحتضنهم، بوجود المشرفين وعدد من الراهبات.

وسبق للأسد أن زار مع زوجته وعائلته عدداً من أهالي ضحايا الجيش النظامي، والجرحى في عدة مناطق ومحافظات.