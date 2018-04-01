أعلنت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن وجود تنظيم "داعش" في جنوب دمشق يُعتبر مؤقتاً، وسيتم القضاء عليه قريباً.

وأوضحت قاعدة حميميم في تصريح نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه سيتم القضاء على تنظيم "داعش" بجنوب دمشق في أقرب وقت ممكن مالم يتمكن السكان المحليون من طردهم.

وكانت قاعدة حيمميم اعلنت في وقت سابق انها تسعى إلى إجراء عمليات عسكرية وسياسية في محيط العاصمة دمشق وريفها بهدف إنهاء التواجد المسلح غير الشرعي بشكل كامل.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية، الأمر الذي يشكل معاناة بالنسبة للسكان، حيث توفي جراء ذلك العشرات من الأشخاص، غالبيتهم من كبار السن والأطفال، نتيجة الجوع وفقدان الأدوية, مع تواصل الأعمال العسكرية والاشتباكات.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أعلن في آذار الماضي، أن مناطق جنوب دمشق والقلمون الشرقي في ريف دمشق ستكون المحطة المقبلة بعد الغوطة الشرقية.

وتواردت منذ ايام أنباء عن تحضيرات تجرى للتوصل إلى اتفاق مصالحة بين فصائل المعارضة وأبرزها "جيش الأبابيل"، و"ألوية الفرقان"، و"ألوية سيف الشام"، و"الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام"، و"فرقة دمشق"، وحركة "أحرار الشام" الإسلامية، وغيرها.. والجيش النظامي في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق، بوساطة روسية.

سيريانيوز