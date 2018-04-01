قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، إن عمليات الإجلاء الناجحة لمسلحي الغوطة الشرقية بريف دمشق، يمكن ان تساعد في إقناع "جيش الإسلام" بوقف القتال ونزع سلاحه.

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وأوضح رئيس مركز المصالحة، يوري يفتوشينكو، في تصريح للصحفيين، نشرته وسائل اعلام، ان "النجاح في ترتيب انسحاب مسلحي "أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية، أظهر جدوى الجهود المبذولة، وإمكانية إقناع تنظيم "جيش الإسلام" الذي يبقى عناصره في المنطقة، بضرورة وقف القتال وترك سلاحه".

وأضاف ان "أكثر من 41 ألف من مسلحي التنظيم وغوائلهم غادروا جوبر وزملكا وعين ترما وعربين خلال الأيام الـ8 الأخيرة."

وانتهت أمس السبت عملية إجلاء المسلحين من عائلاتهم من عين ترما وجوبر وعربين وزملكا بالغوطة الشرقية، باتجاه محافظة ادلب، حتى تم الاعلان بأن هذه البلدات أصبحت خالية تماما من الوجود المسلح.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.

وتواردت أنباء بأن الجيش النظامي أعطى مهلة لمقاتلي "جيش الإسلام" في دوما بالغوطة الشرقية من اجل الانسحاب من المنطقة، قبل أن يبدأ عملياته العسكرية.