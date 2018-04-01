كشفت صحيفة (الوطن) المحلية، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، ان الاتفاق مع "جيش الاسلام" بشان مغادرة بلدة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية وتسليم أسلحته الثقيلة.

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وأشارت المصادر الى ان "الاتفاق سينفذ اعتباراً من اليوم، حيث سيغادر "جيش الإسلام" بلدة دوما باتجاه مناطق في شمال سوريا تقع تحت سيطرة تركيا".

وجاء ذلك في وقت اعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن عمليات الإجلاء الناجحة لمسلحي الغوطة الشرقية يمكن ان تساعد في إقناع "جيش الإسلام" بوقف القتال ونزع سلاحه.

وكان الجيش النظامي أعطى مهلة لمقاتلي "جيش الإسلام" في دوما بالغوطة الشرقية من اجل الانسحاب من المنطقة، قبل أن يبدأ عملياته العسكرية.

وانتهت أمس السبت عملية إجلاء المسلحين من عائلاتهم من عين ترما وجوبر وعربين وزملكا بالغوطة الشرقية، باتجاه محافظة ادلب، حتى تم الاعلان بأن هذه البلدات أصبحت خالية تماما من الوجود المسلح.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.