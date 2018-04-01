ارجعت الشركة السورية للاتصالات اسباب ضعف شبكة الانترنت حالياً الى عدة امور من بينها "التهكير" و "الرطوبة و "الضجيج".

وأوضح مدير في الشركة، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، أن من أسباب الضعف "ما يرتبط بسعات الدارات الدولية وعدد المسارات أيضاً المغذية لسوريا بالإنترنت".

وأضاف المدير ان "هناك اسباب اخرى تؤثر على جودة الانترنت "كالرطوبة والضجيج أي (جودة ونظافة الأسلاك المستخدمة) ،بالإضافة إلى حالات التهكير والدخول إلى الشبكات الخاصة وزيادة عدد المستخدمين على البوابة الواحدة".

وأكدّ على "أولوية اقتراب منازل المشتركين من المقاسم والتي يفترض ألا تزيد المسافة على 5.4 كيلو متر".

وبيّن أن "هذه المسافات البعيدة تؤدي إلى وجود وصلات كثيرة في الأسلاك التي يتم اللجوء إليها من أجل ربط المقاسم بمنازل المشتركين في حالات الانقطاع من دون استبدالها بشكل كامل".

واردف أنه من "المفترض أن تكون الوصلة واحدة ولا يوجد فيها أي تقطيع لأن ذلك سينعكس على جودة الخدمة بشكل حتمي، ما سيقلل من حجم كمية الإنترنت الفعلية للباقة الحاصل عليها المشترك".

وكانت الاتصالات اكدت في وقت سابق أن شبكة الانترنت جيدة بشكل عام وتعمل وفق المواصفات العالمية، إلا أن البطء قد يطرأ عليها في عدة حالات، منها ما يتعلق بالدارات الدولية، حيث تأثر الوصلات أحياناً بالحوادث الطارئة كقطع في الكابلات البحرية أو القيام بالصيانة الدورية والتي تسبب انخفاضاً في السعات المتوافرة ريثما تتم صيانة التجهيزات المعطلة.‏

واتخذت السورية للاتصالات عدة اجراءات للتغلب على مشكلات الانترنت منها البدء بتركيب خلايا طاقة شمسية لتأمين التغذية الكهربائية لـ 100 وحدة نفاذ ضوئية و100 مقسم فرعي في الأرياف، ووضع خطة لتمديد كابل بحري جديد بين قبرص وطرطوس بحيث يصبح عدد الكوابل 3 لزيادة الوثوقية في حال انقطاع أحد الكوابل.

وتعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، بطء متفاوت بين منطقة وأخرى، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب ما ذكرته سابقا مؤسسة الاتصالات.

سيريانيوز