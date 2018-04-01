أفادت وكالة الانباء (سانا)، يوم الأحد، ببدء إجلاء عدد من مسلحي بلدة دوما بالغوطة الشرقية باتجاه محافظة ادلب.

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وجاء ذلك بعدما كشفت صحيفة (الوطن) المحلية، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، عن إتمام الاتفاق مع "جيش الإسلام" بشان مغادرة بلدة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية وتسليم أسلحته الثقيلة.

وانتهت أمس السبت عملية إجلاء المسلحين من عائلاتهم من عين ترما وجوبر وعربين وزملكا بالغوطة الشرقية، باتجاه محافظة ادلب، حتى تم الإعلان بأن هذه البلدات أصبحت خالية تماما من الوجود المسلح.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي، يوم السبت، استعادة السيطرة على 28 بلدة ومدينة في الغوطة الشرقية بريف دمشق باستثناء مدينة دوما .