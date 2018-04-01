نفت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الأحد، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن شن غارات للطيران الإسرائيلي على مواقع للجيش النظامي شمال محافظة درعا .

وأضافت الوكالة، أن كل المعلومات تؤكد "عدم حدوث أي هجوم إسرائيلي في المحافظة وأنه بالعودة إلى الوسائل الإعلامية التي تناقلت الخبر تبين أنها نفسها التي عادة ما تروج لفبركات الهجوم الكيميائي" .

وتداول ناشطون يوم السبت انباء عن شن طائرات يُرجح أنها إسرائيلية غارات على اللواء 89 قرب بلدة جباب في ريف درعا.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على انباء توجيهه أي ضربة جوية لمواقع الجيش النظامي في درعا.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مؤخرا عدة أهداف ومواقع للجيش النظامي في ريف دمشق وحمص وحماه وريف القنيطرة, كما سبق له واسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل.