أعلنت وكالة الأنباء (سانا)، يوم الأحد، انه تم التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من بلدة دوما، آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة، باتجاه جرابلس بريف حلب.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وبينت الوكالة ان "الاتفاق يقضي بخروج مسلحي “جيش الإسلام” من دوما إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين، وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة."

كما ينص الاتفاق، وفقا للوكالة، على "عودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما، وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين الشهداء".

وكان الجيش الروسي اعلن، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق على انسحاب آخر الجماعات المسلحة من منطقة الغوطة الشرقية .

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات تسوية جرت بوساطة روسية بشأن اجلاء مسلحي "جيش الاسلام" من دوما وتسليم اسلحتهم الثقيلة، الا ان الفصيل المسلح اعلن مرارا رفضه مغادرة المنطقة.

وتم، في وقت سابق الاحد، البدء بإجلاء عدد من مسلحي بلدة دوما بالغوطة الشرقية باتجاه محافظة ادلب، بحسب ما اعلنته (سانا)، في وقت أوضح مصدر امني لوكالة (سبونتيك)، ان اتفاق خروج مسلحي دوما يبدأ بـ"فيلق الرحمن" ثم "جيش الإسلام".

وانتهت أمس السبت عملية إجلاء المسلحين من عائلاتهم من عين ترما وجوبر وعربين وزملكا بالغوطة الشرقية، باتجاه محافظة ادلب، حتى تم الإعلان بأن هذه البلدات أصبحت خالية تماما من الوجود المسلح.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي، يوم السبت، استعادة السيطرة على 28 بلدة ومدينة في الغوطة الشرقية بريف دمشق باستثناء مدينة دوما .