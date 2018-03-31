تحضر ريال مدريد بأفضل طريقة لما ينتظره الأسبوع المقبل قاريا ومحليا، وذلك بفوزه على مضيفه المتواضع لاس بالماس 3-صفر السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وحقق فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فوزه الرابع تواليا في الدوري قبل رحلته الى تورينو الثلاثاء حيث يحل ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا، في مواجهة تشكل اعادة لنهائي العام الماضي حين توج النادي الملكي بلقبه الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه بفوزه 4-1.



كما تنتظر ريال مواجهة صعبة جدا الأحد على أرضه ضد جاره اللدود اتلتيكو مدريد الذي يتقدم حاليا على فريق زيدان بفارق نقطة في المركز الثاني قبل مباراته الاحد مع ديبورتيفو لا كورونيا.



ولن يحصل لاعبو ريال على فرصة لالتقاط انفاسهم إذ يستقبلون يوفنتوس بعد أربعة أيام من دربي العاصمة، ما دفع زيدان الى خوض لقاء لاس بالماس بغياب رونالدو وقائده سيرخيو راموس بهدف اراحتهما.



ورغم غياب رونالدو الذي استعاد شهيته التهديفية بعد بداية صعبة في الدوري (سجل 22 هدفا في 23 مباراة في الدوري و37 في 35 مباراة ضمن جميع المسابقات)، نجح ريال في حسم اللقاء أمام فريق لم يذق طعم الفوز للمرحلة الثامنة على التوالي، وذلك بفضل الويلزي غاريث بايل الذي سجل ثنائية.



وعاد ليفانتي من كاتالونيا بنقطة ثمينة لصراعه من أجل البقاء، بتعادله مع جيرونا بهدف لخوسيه لويس موراليس (68)، مقابل هدف لاليخاندرو غرانيل (54)، رافعا رصيده الى 28 نقطة في المركز السابع عشر وبفارق 7 نقاط موقتا عن منطقة الخطر.



وفرط اتلتيك بلباو بالفوز على ضيفه سلتا فيغو، بعدما تقدم عليه في الدقيقة 55 بهدف اوناي نونيز وحتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما اهتزت شباكه بهدف التعادل الذي سجله برايس منديز.