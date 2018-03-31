مانشستر يونايتد يتخطى سوانسي سيتي بثنائية ويحافظ على الوصافة اخبار الرياضة شارك

احتفظ مانشستر يونايتد بالوصافة بتغلبه على ضيفه سوانسي سيتي 2-صفر، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وضرب فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باكرا بافتتاحه التسجيل منذ الدقيقة 5 عبر البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجله هدفه الخامس عشر في الدوري الممتاز هذا الموسم، وأصبح أول بلجيكي يصل الى المئة هدف في الـ"بريميير ليغ".



وعن 24 عاما و322 يوما، دخل لوكاكو نادي أصغر 5 لاعبين يصلون الى المئة هدف في الدوري الممتاز، خلف مايكل اوين (23 عاما و134 يوما) وروبي فاولر (23 عاما و283 يوما) وواين روني (24 عاما و100 يوم) وهاري كاين (24 عاما و191 يوما).



وسجل لوكاكو هدفه الـ26 في 45 مباراة خاضها حتى الآن بقميص "الشياطين الحمر" الذي انتقل اليهم هذا الموسم من ايفرتون، اثر تمريرة من الوافد الجديد الاخر التشيلي اليكسيس سانشيز، فتحولت الكرة من الدفاع وخدعت الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي.



وسرعان ما أضاف يونايتد، الفائز في مباراته السابقة على ليفربول 2-1، هدفه الثاني عبر سانشيز الذي وجد نفسه وحيدا في مواجهة فابيانسكي بعد تمريرة بين ساقي المدافع من جيسي لينغارد (20)، مسجلا هدفه الثاني فقط في الدوري بقميص يونايتد منذ انتقاله اليه من الغريم اللندني ارسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي.



وتحضر يونايتد الذي خاض مباراة أقل من ليفربول تأجلت من المرحلة السابقة أمام وست هام بسبب انشغاله بربع نهائي الكأس (تأهل الى نصف النهائي)، بأفضل طريقة لمواجهة الدربي المنتظرة السبت المقبل على ملعب جاره اللدود سيتي الذي سيحسم اللقب في حال فوز بها وبمباراة السبت أمام مضيفه ايفرتون.



وحقق وست هام فوزا مصيريا على حساب ساوثمبتون، احد منافسيه على البقاء في دوري الأضواء، وجاء بثلاثية نظيفة سجلها في الشوط الأول.



وأبقى ليستر سيتي على اماله الضئيلة بالمشاركة القارية الموسم المقبل بفوزه الصعب على مضيفه برايتون بهدفين متأخرين سجلهما الإسباني فيسنتي دي لا فوينتي (83) وجايمي فاردي (6+90).



وواصل بيرنلي موسمه المميز وعمق جراح مضيفه وست بروميتش متذيل الترتيب بالفوز عليه 2-1، فيما خطف بورنموث نقطة تعادل قاتل 2-2 أمام مضيفه واتفورد، وفاز نيوكاسل على هادرسفيلد بهدف الإسباني ايوزي بيريز (80). سيريانيوز 2018-03-31 16:06:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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