أجل شالكه مؤقتا تتويج بايرن ميونيخ بلقب سادس على التوالي بعد فوزه على ضيفه فرايبورغ 2-صفر، السبت في المرحلة 28 من الدوري الالماني لكرة القدم.

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ورفع شالكه الذي حقق فوزه السادس تواليا رصيده الى 52 نقطة، بفارق 14 عن بايرن الذي يلتقي في وقت لاحق مع ضيفه بوروسيا دورتموند الثالث في مباراة قمة.



وبحال فوز بايرن سيبقى الفارق 17 نقطة مع شالكه قبل 6 مراحل على نهاية الدوري (18 نقطة محتملة).



ويحتاج بايرن الى 5 نقاط من مبارياته المتبقية ليضمن اللقب الثامن والعشرين في تاريخه بغض النظر عن نتائج مطارديه.



على ملعب "فلتنس ارينا" وامام 60 الف متفرج، سجل دانيال كاليغيوري (63 من ركلة جزاء) والنمسوي غيدو بورغشتالر بعد تمريرة من الجزائري نبيل بن طالب (73) هدفي الازرق الملكي الذي اكمل المباراة متفوقا عدديا بعد طرد نيلس بيترسن منتصف الشوط الاثني (66).



وانتزع لايبزيغ موقتا المركز الرابع المؤهل الى دوري ابطال اوروبا بفارق نقطة عن باير ليفركوزن، بعد فوزه على مضيفه هانوفر 3-2 أمام 42 الف متفرج، وتعادل ليفركوزن سلبا مع ضيفه اوغسبورغ.



وعاد كولن وصيف القاع الى دوامة الخسارات بسقوطه سقوطه كبيرا امام مضيفه هوفنهايم 6-صفر، ليحقق الاخير اكبر فوز في تاريخه في 334 مباراة.



وبقي هامبورغ الاخير من دون اي فوز منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتعادله مع مضيفه شتوتغارت 1-1، بهدف لويس هولتبي (18) مقابل هدف دانيال غينتشيك (44).



وهذه اطول سلسلة لهامبورغ من دون تحقيق اي فوز في الدوري (15 مباراة).