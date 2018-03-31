بايرن ميونخ المتصدر يقسو على غريمه دورتموند بسداسية بيضاء بالدوري الالماني اخبار الرياضة شارك

سحق بايرن ميونيخ غريمه بوروسيا دورتموند 6-صفر بثلاثية لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكن تتويجه تأجل بعد فوز شالكه الثاني السبت في المرحلة 28 من الدوري الالماني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكان بايرن الذي خسر في المرحلة السابقة امام لايبزيغ، بحاجة للفوز مقابل تعثر شالكه، بيد ان الاخير تخطى عقبة فرايبورغ 2-صفر، ليبقي على فارق النقاط الـ17 بينهما. وسيضمن بايرن احراز لقبه الثامن والعشرين السبت المقبل، بحال فوزه على ارض اوغسبورغ، بغض النظر عن نتيجة شالكه.



على ملعب "اليانز ارينا"، احتاج البولندي روبرت ليفاندوفسكي الى 5 دقائق فقط ليهز شباك دورتموند، عندما استلم الكرة من توماس مولر وهو على حافة التسلل فسجل منفردا قبل ان تؤكد مراجعة الفيديو صحة الهدف. وسجل الفرنسي فرانك ريبيري هدفا ثانيا بعد تمريرة من مولر ايضا، الغاه الحكم بداعي التسلل بعد استشارة الفيديو (9).



انطلق بعدها الكولومبي خاميس رودريغيز ولعب تمريرة الى النمسوي دافيد الابا على الجناح الايسر، فردها له عرضية تابعها في المرمى بمساعدة من الحارس السويسري رومان بوركي (14).



وبعد كرة خسرها غونزالو كاسترو في الوسط، مرر خاميس رودريغيز كرة على طبق من فضة لمولر من الجهة اليسرى تابعها هدفا ثالثا (23)، فاخرج المدرب النمسوي بيترشتويغر كاسترو ودفع بيوليان فايغل (29).



هدأت المبارزة نسبيا، لكن بايرن لم يرض بدخول غرف الملابس من دون تعميق جراح الفريق الاصفر، عن طريق ليفاندوفسكي بهدف أكده مجددا الفيديو المساعد بعد مجهود فردي من ريبيري على الجهة اليسرى (44). بعدها بثوان وقع ريبيري على هدفه الاول والخامس لفريقه بعد تمريرة متقنة من ليفاندوفسكي (45+1).



وهذه اول مرة يستقبل دورتموند خمسة اهداف في الشوط الاول في الدوري منذ اربعين سنة.



واحتفظ بايرن بخماسيته في الشوط الثاني، وفي وقت كانت الامور تتجه الى الهدوء، عاد ليفاندوفسكي قبل نهاية اللقاء ليوقع هدفه الثالث والسادس لبايرن مستفيدا من جملة جميلة بين البديل جوشوا كيميش وتوماس مولر، رافعا رصيده الى 26 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين (87).



وهذه الخسارة الاولى لدورتموند في 2018 في الدوري والثالثة هذا الموسم امام بايرن (3-1 في الدوري على ارضه و2-1 في ثمن نهائي الكأس). سيريانيوز 2018-03-31 17:34:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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