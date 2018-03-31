حقق يوفنتوس فوزا قاتلا على نظيره ميلان بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب يوفنتوس أليانز ستاديوم في الجولة 30 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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تقدم يوفنتوس أولا عن طريق ديبالا في الدقيقة 8، قبل أن يتعادل ميلان عن طريق بونوتشي في الدقيقة 28.



وفي الشوط الثاني خطف يوفنتوس المباراة بهدفين، حيث سجل الهدف الثاني كوادرادو في الدقيقة 79، ليحرز الهدف الثالث سامي خضيرة في الدقيقة 87 .



ووصل يوفنتوس للنقطة 78 في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.



بالمقابل، توقف رصيد ميلان بهذه الخسارة، عند النقطة 50، في المركز السادس، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الرابع إنتر ميلان.