أفادت وكالة سانا السبت نقلا عن مصدر عسكري في الجيش النظامي قوله ان أكثر من 150 ألف شخص من الغوطة الشرقية خرجوا عبر الممرات التي فتحها الجيش النظامي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وخرجت 8 دفعات من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات جوبر وزملكا وعين ترما وعربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، باتجاه محافظة ادلب.

كما اشارت سانا الى أن دفعة من المدنيين من أهالي منطقة دوما معظمهم من النساء والأطفال خرجوا السبت عبر الممر الآمن حيث قامت وحدات من الجيش النظامي بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر العربي السوري بتأمينهم ومن ثم نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة.

وخرج الجمعة مئات المدنيين من أهالي منطقة دوما معظمهم من النساء والأطفال عبر الممر الآمن وتم نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة في ريف دمشق مجهزة مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها.

وقال مصدر عسكري، يوم الجمعة، إن أكثر من 143 ألف شخص خرجوا من بلدات الغوطة الشرقية.

وكان الجيش النظامي فتح 4 ممرات آمنة في جسرين وحمورية ومخيم الوافدين وحرستا لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية، كما افتتح يوم السبت الماضي ممرا من عربين لإخراج المسلحين وعائلاتهم من عين ترما وزملكا وعربين وجوبر لنقلهم إلى إدلب وذلك بهدف إخلاء الغوطة الشرقية من السلاح والمسلحين.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي، يوم السبت، أنه تمت استعادة السيطرة على 28 بلدة ومدينة في الغوطة الشرقية بريف دمشق باستثناء مدينة دوما التي يواصل الجيش عملياته العسكرية في محيطها.