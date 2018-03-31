أفلت برشلونة من الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما تعادل مع مضيفه إشبيلية بنتيجة 2-2 السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

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التعادل رفع رصيد البارسا إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، فيما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 46 نقطة بالمركز السادس.



تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على دكة بدلاء برشلونة، حيث فضل إيرنستو فالفيردي البدء بديمبلي وسواريز فقط في هجوم البلوجرانا. هدف إشبيلية جاء عن طريق فرانكو فازكويز في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.



في الشوط الثاني، نجح لويس مورييل في إحراز الهدف الثاني لإشبيلية بالدقيقة 50 من عمر اللقاء. دفع فالفيردي بليونيل ميسي في الدقيقة 58 بدلا من عثمان ديمبلي، لتنقلب المباراة رأسا على عقب، حيث سجل سواريز الهدف الأول للبارسا بالدقيقة 88 من عمر اللقاء.



وبعدها بدقيقة نجح ليونيل ميسي في إحراز هدف التعادل بالوقت القاتل، ليمنح البارسا تعادلا مثيرا في الليجا، ويفلت البلوجرانا من فخ الهزيمة.

وتجنب برشلونة الخسارة الأولى في فترة حرجة من الموسم قبل لقاء روما الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بينما سيدخل إشبيلية مباراته مع بايرن ميونيخ في ذات الدور والمسابقة بمعنويات مهزوزة بعد التفريط بالانتصار.