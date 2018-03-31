أفادت روسيا اليوم بوقع حادث اصطدام حافلة صغيرة كانت ضمن قافلة تقل مسلحين بعدة سيارات مدنية على طريق بيت ياشوط – نهر البارد، بالقرب من قرية بتمازة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأوضح المراسل، أن الحادث وقع عند الساعة 12:35 ظهرا بالتوقيت المحلي، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص من بينهم 4 مدنيين و2 مسلحين و7 جرحى.

ونقل مراسلنا عن غرفة عمليات الشرطة ، أن المنطقة التي وقع بها الحادث شديدة الوعورة، والسبب قد يكون ناتجا عن عطل في فرامل الحافلة.

وخرجت 8 دفعات من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات جوبر وزملكا وعين ترما وعربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، باتجاه محافظة ادلب.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي، يوم السبت، أنه تمت استعادة السيطرة على 28 بلدة ومدينة في الغوطة الشرقية بريف دمشق باستثناء مدينة دوما التي يواصل الجيش عملياته العسكرية في محيطها.