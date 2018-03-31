تابع باريس سان جيرمان ممارسة هوايته المفضلة في كأس الرابطة الفرنسية وأحرز لقبه الخامس توالياً على حساب موناكو 3-صفر السبت في بوردو، في مباراة قدم فيها نجمه كيليان مبابي أداءً مبهراً.

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افتتح فريق العاصمة التسجيل بعد مجهود فردي جميل جدا من مهاجمه الدولي مبابي (19 عاما)، ، ثم عرقلة من المدافع البولندي كميل غليك في وقت كان ادريان رابيو متسللا، فانتظر الحكم الدولي كليمان توربان طويلا قبل استشارة تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء ترجمها الأوروغوياني ادينسون كافاني هدفا افتتاحيا (8).



لعب بعدها مبابي، تمريرة رائعة من منتصف الملعب ترجمها الأرجنتيني انخل دي ماريا بتسديدة أرضية (21).



ومن جهة موناكو الذي كان يبحث عن لقبه المنطقي الوحيد هذا الموسم، فغاب عنه مهاجمه السنغالي كيتا بالدي (8 اهداف في 22 مباراة في الدوري) لإصابة عضلية.



ثم كانت النجاعة بإمضاء مهاجم موناكو الكولومبي راداميل فالكاو برأسه من مسافة سنتيمترات عن الحارس، بيد أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد استشارة تقنية الفيديو (37)، لينتهي الشوط الأول الغني بالفرص بتقدم "بي اس جي" بهدفين دون رد.



وكما بدأ المباراة، حسم مبابي المواجهة بتمريرة على طبق من فضة لكافاني الذي سدد كرة أرضية مسجلا هدفه الثاني والثالث لسان جيرمان (86).



وكان سان جيرمان، صاحب الرقم القياسي في المسابقة (8)، أحرز ألقابه الأخيرة على حساب رين (1-صفر)، باستيا (4-صفر)، ليل (2-1) وموناكو (4-1). في المقابل، توج موناكو الذي بلغ النهائي على حساب مونبلييه 2-صفر، مرة يتيمة في 2003.