أعلنت الخارجية الروسية أن نائب الوزير والمبعوث الرئاسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بحث مع رئيس تيار "بناء الدولة السورية" المعارض لؤي حسين هاتفيا السبت آفاق التسوية السياسية في سوريا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إنه وبناء على مبادرة من الجانب السوري، "بحث الجانبان خلال مكالمة هاتفية الوضع في سوريا مع التركيز بشكل خاص على الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السورية سياسيا، والأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي في 30 كانون الثاني الماضي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وكان بوغدانوف التقى في تشرين الاول الماضي ممثلين عن "المعارضة السورية" برئاسة لؤي حسين، حيث تمَّت مناقشة الوضع الحالي في سوريا وفي محيطها مع التركيز على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.

وكان المشاركون في مؤتمر سوتشي الذي عقد في الـ 29 والـ 30 من كانون الثاني الماضي أكدوا في البيان الختامي الالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة سورية أرضا وشعبا وان الشعب السوري هو الذي يحدد مستقبل بلاده وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش العربي السوري.

كما اتفق المشاركون في المؤتمر على تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.