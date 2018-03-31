كان المهاجم المصري المتألق محمد صلاح على موعد مع الشباك مجددا وقاد فريقه ليفربول الى الفوز السبت على كريستال بالاس 2-1 بعدما كان متخلفا أمام مضيفه اللندني، وذلك في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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وبعد تسجيله رباعية في المرحلة الماضية ضد واتفورد (5-صفر)، أكد اللاعب السابق لروما الايطالي انه قيمة مضافة استثنائية لليفربول هذا الموسم بتسجيله هدفه التاسع والعشرين في الدوري الممتاز، معززا صدارته بفارق 5 أهداف أمام مهاجم توتنهام هاري كاين.



وعادل صلاح الرقم القياسي لأفضل هداف أفريقي في الدوري الممتاز خلال موسم واحد، والمسجل باسم مهاجم تشلسي السابق العاجي ديدييه دروغبا (29 هدفا في موسم 2010)، ورقم الهولندي روبن فان بيرسي (موسم 2012-2013) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2007-2008) بايجاد طريقه الى الشباك في 21 مباراة في الدوري.



وأنهى ليفربول الشوط الأول متخلفا بهدف سجله الصربي لوكا ميليفوييفيتش من ركلة جزاء، هي السابعة الناجحة له هذا الموسم، بعد خطأ من الحارس الألماني لوريس كاريوس على ويلفريد زاها (13).



ونجح فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في اطلاق المباراة من نقطة الصفر في مطلع الشوط الثاني، عندما أدرك السنغالي ساديو مانيه التعادل بعد لعبة جماعية بدأها الأخير بنفسه عند الجهة اليمنى بتمريره الكرة الى صلاح الذي حولها للبرازيلي روبرتو فيرمينو، فحضرها الأخير لجيمس ميلنر الذي لعبها عرضية أرضية الى مانيه فحولها في الشباك (47).



وبدا الفريقان في طريقهما للاكتفاء بالتعادل، إلا أن صلاح قال كلمته وسجل هدف الفوز للمرة التاسعة عشرة لفريقه هذا الموسم، عندما وصلته الكرة من أليكس اوكسلايد تشامبرلاين، فسيطر عليها داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع الاستكلندي اندري روبرتسون، وسددها بيمناه في الشباك (84).



ورفع ليفربول رصيده الى 66 نقطة في المركز الثاني موقتا بفارق نقطة أمام مانشستر يونايتد الذي يلتقي لاحقا مع ضيفه سوانسي سيتي، وتحضر بأفضل طريقة للمواجهة المرتقبة الأربعاء على ملعبه ضد مواطنه مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.