روما ينجو من الخسارة على ملعب بولونيا ويحافظ على المركز الثالث اخبار الرياضة شارك

انتزع نادي روما نقطة من ملعب مضيفه بولونيا، بتعادله واياه 1-1 السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتقدم المضيف بهدف في الدقيقة 18 عبر لاعبه التشيلي إريك بولغار بتسديدة من خارج المنطقة اثر تمريرة من فيديريكو دي فرانشسكو، قبل ان يعادل لنادي العاصمة مهاجمه البوسني إدين دزيكو في الدقيقة 76 بكرة رأسية تابع لها عرضية من دييغو بيروتي.



وضغط روما بكثافة على مرمى حارس بولونيا انطونيو سانتورو بعد هدف التعادل، وأضاع فرصا عدة لاسيما عبر التسديدات والمحاولات الرأسية، أكان من قبل الصربي ألكسندر كولاروف وزميله التشيكي باتريك شيك.



وكاد بيروتي ان يهدي فريقه النقاط الثلاث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، الا ان تسديدته القوية من خارج المنطقة اثر تمريرة دانييلي دي روسي، مرت قريبة بجانب القائم الأيمن لسانتورو.



وحافظ روما على موقعه في المركز الثالث في الترتيب مع 60 نقطة، بفارق 15 عن المتصدر يوفنتوس، و13 نقطة عن نابولي الثاني. كما يبتعد نادي العاصمة بفارق خمس نقاط عن انتر ميلان الرابع الذي يستضيف فيرونا، علما ان له مباراة أخرى مؤجلة. سيريانيوز 2018-03-31 13:00:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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