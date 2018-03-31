انضم الالماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسا عالميا، الى الاميركي جون ايسنر في نهائي دورة ميامي الأميركية، ثاني دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه في نصف النهائي على الاسباني بابلو كارينيو بوستا.

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وفي المباراة نصف النهائية الثانية تفوق زفيريف على منافسه كارينيو بوستا الـ 19 عالميا بنتيجة 7-6 (7-4) و6-2.



واحتاج الالماني الشاب (20 عاما) الى 88 دقيقة فقط للفوز و بلوغ النهائي حيث سيسعى الى إحراز لقبه الأول هذا الموسم، والسابع في دورات كرة المضرب، والثالث في دورات الماسترز بعد كندا وروما العام الماضي.



وفي أول مباراة يخوضها ضد كارينيو بوستا (26 عاما)، حقق زفيريف عشر إرسالات ساحقة "آيس"، وتفوق بنسبة كبيرة على إرساله الأول، اذ فاز بـ 88 بالمئة من النقاط على هذا الارسال.



وسيلاقي زفيريف في النهائي ايسنر الذي أنهى مغامرة الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السادس عالميا، بتفوقه عليه بنتيجة 6-1 و7-6 (7-2).



وضرب الاميركي بقوة في المجموعة الاولى وتقدم 5-1 قبل ان يحسمها 6-1 في 32 دقيقة. واستعاد دل بورتو توازنه في المجموعة الثانية بفضل تشجيعات الجماهير التي كان أغلبها من الارجنتين، ووقف ندا للاميركي لكن دون ان ينجح في الحصول ولو على فرصة لكسر ارساله.



لكن ايسنر الذي سيدخل نادي العشرة الاوائل الاثنين المقبل، سرعان ما استعاد تفوقه في الشوط الفاصل وكسب النقطة الاولى على ارسال الارجنتيني، قبل ان يفرض نفسه بارساله ويحسمه في صالحه 7-2 وبالتالي المجموعة في 50 دقيقة والمباراة في ساعة و22 دقيقة.



وهو الفوز الرابع لايسنر على دل بوترو في 10 مباريات جمعت بينهما.



ووضع ايسنر الذي يبحث عن لقبه الاول في دورات الماسترز للالف نقطة، حدا لسلسلة من 15 فوزا متتاليا لدل بورتو الذي كان يمني النفس بالتتويج باللقب الثالث على التوالي وتحقيق الثنائية الاميركية بعدما ظفر بلقب دورة إنديان ويلز للماسترز الاحد قبل الماضي وقبله دورة اكابولكو المكسيكية.