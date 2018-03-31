أعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية، يوم السبت، عن مقتل سبعة جنود أتراك في كمين تم تنفيذه في ناحية شرا بمنطقة عفرين في ريف حلب.

وذكرت قوات "سوريا الديمقراطية" على موقعها الالكتروني، نقلا عن المكتب الإعلامي لوحدات "حماية الشعب" YPG في عفرين ،أن "وحدات حماية الشعب "YPG و "وحدات حماية المرأة "YPJ نفذت صباح اليوم كميناً محكماً في ناحية شرا بعفرين، ما أدى لمقتل سبعة جنود أتراك لدى محاولتهم التوجه إلى مركز عفرين".

وكان جنديان تركيان قتلا وأصيب 6 آخرين يوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت "وحدات حماية الشعب الكردية"، اثر عملية استهدفت تجمعاً لهم على طريق جندريسه- عفرين.

وسبق ان اعلنت السلطات التركية في الفترة الاخيرة عن مقتل واصابة عدد من جنودها بانفجار وقع في عفرين.

وتمكنت القوات التركية في 18 آذار الجاري من السيطرة على مركز مدينة عفرين، بعد عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" بدأتها مع فصائل "الجيش الحر" المعارض في 20 كانون الثاني الماضي، ضد مقاتلين أكراد.

سيريانيوز