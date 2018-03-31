أعرب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف عن أمله في أن تتمكن موسكو قريبا من تسليم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قائمة أعضاء لجنة الدستور السوري المحتملين.

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وذكر غينادي غاتيلوف في تصريحات صحفية أنه "يجري في الوقت الراهن بحث القائمة مع الحكومة السورية", مضيفا "نأمل أن تنجز عملية التنسيق في القريب العاجل وأن يتم تسليم القائمة للموفد الدولي لكي يتمكن من مواصلة جهوده بشأنها".

وأشار غاتيلوف إلى أن "دمشق قد استلمت القائمة المذكورة من الدول الضامنة، وسيتم تسليمها لستيفان دي ميستورا بعد أن تبدي السلطات السورية رأيها في الأشخاص المشمولين في القائمة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قال في اوائل شباط الماضي أن أعضاء اللجنة الدستورية السورية تم تحديدهم بشكل عام, فيما اشار الى ان إلا إن اتصالات مكثفة لا تزال جارية مع الجانب الأمريكي حول سوريا.تابع غاتيلوف "لا نعتقد أنه توجد ضرورة للتعجيل المصطنع في العملية المذكورة.

المهمة تكمن في تنسيق القائمة مع كل أطراف التسوية السورية، أي الدول الضامنة والجانب السوري، قبل إرسالها إلى دي ميستورا ليواصل جهوده".

اعتبر الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, في شباط الماضي, أن جنيف هي السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور السوري الجديد .

ورعت روسيا مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية في كانون الثاني الماضي, والذي قاطعته "هيئة التفاوض", وخرج بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.