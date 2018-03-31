أفادت وكالة الأنباء (سانا)، بان دفعة سابعة من المسلحين مع عائلاتهم خرجوا، ليلة الجمعة، من 4 بلدات في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، باتجاه ادلب.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) أنه "تم إخراج الدفعة السابعة من المسلحين، عبر 129 حافلة على متنها 6276 شخصا، بينهم 1968 مسلحاً من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية إلى إدلب، بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري".

وتم يوم الخميس الماضي إخراج الدفعة السادسة من المسلحين ، حيث انطلقت 128 حافلة تقل 7003 أشخاص بينهم 1243 مسلحاً من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية، باتجاه إدلب .

وخرجت خلال الأيام الماضية 5 دفعات من المسلحين مع عائلاتهم في جوبر وعربين وزملكا وعين ترما باتجاه محافظة ادلب .

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب .

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.