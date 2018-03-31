كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس دونالند ترامب علق رصد 200 مليون دولار لإعمار سوريا.

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وأوضحت الصحيفة، بحسب المسؤوين، ان هذا القرار اتخذه ترامب بعد أن "قرأ تقريرا إخباريا ورد فيه أن الولايات المتحدة تعهدت مؤخرا بدفع 200 مليون دولار لدعم الجهود الرامية إلى إعادة إعمار سوريا".

وجاء قرار ترامب بالتزامن مع إعلانه الأخير حول نية الولايات المتحدة الخروج من سوريا.

وكان وزير الخارجية المنتهية ولايته ريكس تيلرسون تعهد بدفع 200 مليون دولار من اجل سوريا، خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد "داعش" عقد في الكويت في شباط الماضي.

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

ورحبت السلطات السورية سابقاً بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان على سوريا والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار.

كما أن الحكومة ذكرت مراراً، على لسان مسؤوليها أن الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار ستكون للدول الحليفة التي ساعدتها في حربها ضد الإرهاب مثل روسيا وإيران.

يشار إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري قدّرت بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أعوام، بحسب تقرير للبنك الدولي.