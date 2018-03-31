مواصلاً هبوطه...الذهب يصل إلى 17100 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب انخفاضه، يوم السبت، حيث وصل غرام الـ21 قيراط الى 17100 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصياغة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17100 ليرة للمبيع، و17000 ليرة للشراء. وحددت ايضا سعر غرام الـ18 قيراط بـ14654 ليرة للمبيع، و14557 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الـ21 قيراط بلغ الخميس الماضي بـ17300 ليرة للمبيع، و17200 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-03-31 08:51:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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