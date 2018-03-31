شهدت جميع مدن قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، يوم السبت، اضرباً عاماً حداداً على أرواح ضحايا مواجهات قطاع غزة الذين سقطوا بنيران القوات الإسرائيلية خلال مسيرات يوم الأرض.

وذكرت وسائل اعلام أن الإضراب شمل "المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والجامعات، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها كما أعلنت نقابات النقل التزامها بالإضراب".

و من المقرر أن يشيع أهالي قطاع غزة قتلاهم ظهر اليوم، عقب إعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس ،السبت، يوم حداد وطني على ضحايا المواجهات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ان "الحكومة قررت تعطيل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية التي تعمل يوم السبت في كافة محافظات الوطن، التزاما بقرار الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الجمعة خلال إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد ".

من جهتها، أعلنت اللجنة العليا لمسيرة العودة "انتهاء فعاليات اليوم الأول من المسيرات"، مؤكدة استمرار الاعتصام حتى يوم "الزحف العظيم" في الخامس عشر من أيار المقبل.

ولقي أمس الجمعة، 16 مواطنا حتفه وأصيب 1416 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة التي امتدت من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا مرورا بخان يونس والبريج وغزة.

وسبق أن وقع عدد من الفلسطينيين بين قتيل وجريح خلال اندلاع مواجهات عنيفة احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأثار ترامب غضب الفلسطينيين ودول الشرق الأوسط ودول العالم بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول ، متخليا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين إزاء واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

سيريانيوز