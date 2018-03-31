أفادت وكالة الأنباء (سانا)، يوم السبت، بان الجيش النظامي تمكن من تحرير عدد من المختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، في وقت خرجت دفعة جديدة من مدنيي بلدة دوما.

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وذكرت الوكالة أن المخطوفين المحررين هم "كمال سطوف- محمد المحمود- نادر الستة- فهد الرفة- محمد فتاحي- علي زين الدين- يزن محرز- عمار الراكان".

وكان الجيش النظامي تمكن، ليلة الاثنين الماضي، من تحرير 28 مختطفاً كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في منطقة الغوطة.

وسبق ان حرر الجيش النظامي منذ ايام عدد من المختطفين، كانوا محتجزين لدى المجموعات في الغوطة.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وفي سياق متصل، تحدثت (سانا) ان "الجيش النظامي أمن خروج دفعة جديدة من المدنيين من مدينة دوما بالغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين".

وسبق ان خرجت دفعات من المدنيين من بلدة دوما ومن بلدات اخرى بالغوطة، منذ بدء الهدنة التي وضعتها روسيا مؤخرا.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.