تتواصل التحضيرات لإخراج دفعة ثامنة من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات جوبر وزملكا وعين ترما وعربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، باتجاه محافظة ادلب.

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وذكرت وكالة (سانا) أن "حافلات كبيرة تدخل تباعاً إلى المنطقة المخصصة عبر ممر عربين تمهيدا لدخولها إلى مركز تجمع في بلدة عربين لإخراج مسلحي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب".

وكانت 129 حافلة خرجت، ليلة الجمعة، على متنها 6276 شخصا، بينهم 1968 مسلحاً من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية ، باتجاه ادلب ، بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وتم يوم الخميس الماضي إخراج الدفعة السادسة من المسلحين ، حيث انطلقت 128 حافلة تقل 7003 أشخاص بينهم 1243 مسلحاً من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية، باتجاه إدلب .

وخرجت خلال الأيام الماضية 5 دفعات من المسلحين مع عائلاتهم في جوبر وعربين وزملكا وعين ترما باتجاه محافظة ادلب .

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.