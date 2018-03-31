سقطت، ليلة الجمعة، طائرة إسرائيلية من دون طيار في جنوب لبنان، حيث أرجع الجيش الإسرائيلي سبب الحادث إلى "عطل فني".

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وذكرت قناة (المنار)، عبر موقعها الالكتروني، أن "طائرة تجسس اسرائيلية من دون طيار سقطت بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون جنوب لبنان".

وأشارت القناة إلى أن "طائرة تجسس ثانية، أطلقت صاروخا موجها على الطائرة التي سقطت، ما أدى إلى تدميرها".

من جهته أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي اذرعي، عبر صفحته (تويتر)، سقوط قطعة جوية دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب لبنان نتيجة "خلل فني".

ويأتي تحطم الطائرة في أعقاب حادثة مماثلة وقعت في أيار 2017، حيث سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط قرية عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان الجمعة عن خرق طائرتين اسرائيليتين للأجواء اللبنانية لبعض الوقت.

ويشكو لبنان مراراً لمجلس الأمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لأجوائه، حيث تعتبر السلطات اللبنانية أن هذه الخروقات هي بهدف التجسس والحصول على إحداثيات جوية.