قمة تركية روسية إيرانية حول سوريا الأسبوع المقبل الاخبار السياسية شارك

تستضيف أنقرة، الأسبوع المقبل، اجتماعا ثلاثيا، يضم كل من رؤساء ايران وروسيا وتركيا، لبحث الشأن السوري.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكرت صحيفة (ديلي صباح) التركية ان القمة الثلاثية حول سوريا ستعقد في 4 نيسان بمشاركة الرئيس رجب طيب اردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين و الإيراني حسن روحاني. يشار الى ان عدة لقاءات روسية تركية إيرانية عقدت سابقا بشان الملف السوري، كان اخرها اللقاء الذي عقد في استانا، يوم 16 الشهر الجاري، على مستوى وزراء الخارجية، توصلوا الى بيان ختامي اكدوا من خلاله على مواصلة التعاون للقضاء على الارهاب ودعم الحل السياسي والالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها. سيريانيوز

2018-03-31 09:49:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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