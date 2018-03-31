أعلنت الشركة السورية للاتصالات انها قررت اتخاذ عدة اجراءات للتغلب على مشكلات انقطاع خدمات الانترنت.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية، أن "الإدارة الفنية للشركة بدأت بتركيب خلايا طاقة شمسية لتأمين التغذية الكهربائية لـ 100 وحدة نفاذ ضوئية و100 مقسم فرعي في الأرياف ، للتغلب على مشكلات انقطاع الخدمات المترافقة مع انقطاع الكهرباء".

و أشار مدير الإدارة إياد الخطيب، على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي إلى "وجود خطة لدى الشركة لتمديد كابل بحري جديد بين قبرص وطرطوس بحيث يصبح عدد الكوابل 3 لزيادة الوثوقية في حال انقطاع أحد الكوابل".

وتحدث الخطيب عن "وجود مشروع لتوريد 123 خلية شمسية إضافية لتأمين التغذية الكهربائية لوحدات النفاذ الضوئية الموزعة في أنحاء سوريا".

وأوضح أن "العمل جار حالياً على تنفيذ عقد توسيع الربط الضوئي البحري بين طرطوس والإسكندرية بسعة 500 جيغا والذي يتوقع وضعه في الخدمة نهاية شهر نيسان المقبل".

وأشار الخطيب إلى أنه "تم الانتهاء من تنفيذ عقد توسيع الربط الضوئي البحري بين قبرص وطرطوس بسعة 400 جيغا".

وتعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، بطء متفاوت بين منطقة وأخرى، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب ما ذكرته سابقا مؤسسة الاتصالات.

سيريانيوز