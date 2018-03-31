أصيب طفلان، يوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة قرب منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

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وأفادت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق ان "طفلين أصيبا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة في بلدة البحدلية ".

وسبق أن أدت مخلفات المعارك في عدة مناطق لمقتل واصابة مواطنين.