اعتبرت السلطات التركية، يوم السبت، أن فرنسا في حال اتخذت قرارا بشأن تواجدها العسكري شمال سوريا سيكون بمثابة "احتلال".

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وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، بحسب وكالة (الأناضول)، " بما أن خطر "داعش" انتهى إلى حد كبير، فإنه لم تعد هناك أرضية مشروعة لتواجد فرنسا أو دولة أخرى عسكريًا في سوريا".

وأضاف وزير الدفاع "إذا اتخذت فرنسا خطوة بشأن التواجد العسكري شمالي سوريا، فإن هذه الخطوة ستكون غير مشروعة بموجب القانون الدولي وبمثابة احتلال".

وفي سياق متصل، خاطب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قائلا : من أعطاك صلاحية تحقيق مصالحة بين تركيا وتنظيمات إرهابية؟ من كلفك بهذه المهمة؟

وأعربت الرئاسة الفرنسية، يوم الخميس، عن دعمها لإعادة الاستقرار لمنطقة شمال شرق سوريا، حيث تسيطر قوات كردية، في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، فيما رفضت التعليق على ما إذا كانت باريس سترسل قوات، الا ان تركيا رفضت الوساطة الفرنسية، متهمة باريس بمعاداتها .

وكان ماكرون التقى يوم الخميس وللمرة الأولى بوفد ضم ممثلين عن وحدات "حماية الشعب" الكردية، التي تحاول تركيا إبعادها عن حدودها، وذراعها السياسية حزب "الاتحاد الديمقراطي"، ومسؤولين مسيحيين وعربا.

وتعتبر أنقرة وحدات "حماية الشعب" امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض منذ عقود تمردا ضد الدولة داخل تركيا.

وقدمت فرنسا، التي تعد عضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، السلاح والتدريب لفصيل مسلح تقوده وحدات "حماية الشعب" في القتال ضد الدولة الإسلامية، ولديها عشرات من أفراد القوات الخاصة في المنطقة، الأمر الذي أغضب تركيا.