قررت السلطات الروسية، يوم الجمعة، طرد عشرات الدبلوماسيين الغربيين من أراضيها، في إجراء انتقامي، بعد الحملة الأوروبية الأمريكية لطرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية تسميم العميل السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا، في أسوأ أزمة دبلوماسية بين موسكو والغرب.

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشرته وكالات انباء روسية، انها "استدعت سفراء الدول المتضامنة مع بريطانيا وطردت دبلوماسيين روس من أراضيها لإخطارهم بالإجراءات الجوابية التي تبنتها روسيا تجاه بلدانهم".

واشارت الوزارة الى انها "ستسلم السفراء الأجانب مذكرات احتجاج على الخطوات غير الودية التي اتخذتها بلدانهم تجاه روسيا".

ووصفت الخارجية الروسية خطوات بريطانيا بـ"الاستفزازية وغير المبررة"، وأمهلت بريطانيا شهرا واحدا لتقليص عدد دبلوماسييها في السفارة البريطانية والقنصليات العامة لدى روسيا.

وقررت الخارجية الروسية طرد 13 دبلوماسيا أوكرانيا, كما اعلنت ان 3 دبلوماسيين مولدوفيين ودبلوماسي روماني أشخاص غير مرغوب بهم.

ولفتت موسكو إلى أنها تحتفظ بحق الرد على بلجيكا والمجر والجبل الأسود، بسبب طرد دبلوماسييها من هذه الدول.

كما قررت الخارجية الروسية أيضا طرد دبلوماسيا نرويجيا، ردا على قرار الأخيرة بطرد دبلوماسي روسي من أوسلو، بالإضافة إلى طردها دبلوماسيا أيرلنديا واحدا.

من جهتها، أعلنت السفيرة الهولندية لدى موسكو ريني جونس بوس، بعد استدعائها من قبل الخارجية الروسية، أن الوزارة أبلغتها بطرد دبلوماسيين هولنديين من روسيا، ردا على إجراءات أمستردام.

كما ذكرت وزارة الخارجية الفنلندية أن روسيا قررت طرد دبلوماسي فنلندي واحد

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن القائم بأعمال السفارة الإيطالية في روسيا استدعي إلى وزارة الخارجية الروسية وأبلغ بقرار طرد دبلوماسيين إيطاليين.

وأعلنت وزارة الخارجية الليتوانية أنها أبلغت "بطرد 3 دبلوماسيين ليتوانيين".

وذكرت وزارة الخارجية البولندية أن "روسيا ألزمت 4 دبلوماسيين بولنديين بمغادرة الأراضي الروسية قبل 7 آب".

كما اشار المتحدث باسم الخارجية اللاتفية غينتس يغرمانس الى أن روسيا "ستطرد دبلوماسيا لاتفيا وألزمته بمغادرة الأراضي الروسية قبل 6 نيسان".

وأفاد بيان الخارجية الاستونية أن وزارة الخارجية الروسية "استدعت السفير الاستوني لدى موسكو ارتي خيلبوس، حيث سلم مذكرة احتجاج وأبلغ بطرد الملحق العسكري الاستوني توماس بيدا".

كما أفادت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" عن وزارة الخارجية السويدية أن روسيا اتخذت قرارا "طرد دبلوماسي سويدي".

كما أعلنت وزارة الخارجية التشيكية عن "طرد روسيا 3 دبلوماسيين تشيكيين".

ولفتت وزارة الخارجية الألمانية الى ان روسيا "طردت 4 دبلوماسيين.

ويأتي الاجراء الروسي رداً على قرار الولايات المتحدة الامريكية وعدة دول أوروبية في 26 الشهر الجاري طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من أراضيها على خلفية قضية تسميم العميل السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا , في حين دانت موسكو هذا الاجراء، واشارت الى ان ردها سيقوم على "مبدأ المعاملة بالمثل".

واتخذت بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري مجموعة من الإجراءات ضد روسيا على خلفية تسميم العميل السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال، منها طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

وتم العثور في الرابع من آذار ، على العقيد السابق سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مدينة سالزبري البريطانية، ووفقا للجانب البريطاني، ووفقا للجانب البريطاني، فقد تم تسميمهما بغاز الأعصاب، في حين تنفي موسكو قطعيا أي تورط في تسميم سكريبال.