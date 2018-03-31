قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان الرئيس بشار الاسد باق في السلطة، داعياً إلى حفاظ الجيش الأمريكي على وجوده في سوريا.

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وأشار بن سلمان، في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية، انه "ليس من مصلحة الأسد ترك الإيرانيين يفعلون ما يحلو لهم في سوريا".

وتعتبر إيران أبرز داعمي النظام السوري سياسياً وعسكرياً، حيث تدعم مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي أبرزها "حزب الله" اللبناني في مختلف المناطق، فيما تتهمها أطياف من المعارضة السورية وعدة دول بتأجيج الصراع في سوريا.

وتعثرت الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع، حيث تدعم عدة دول على رأسها السعودية اطياف من المعارضة السورية، رافضة بقاء الأسد في الحكم، بينما تدعم إيران وروسيا وجماعة حزب الله اللبنانية النظام السوري.

من جهة أخرى اعتبر الأمير السعودي أنه "من الضروري أن يحافظ الجيش الأمريكي على وجوده في سوريا على المدى المتوسط".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الخروج من سوريا.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".