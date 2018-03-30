لقي جندي بريطاني حتفه جراء تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع أثناء عملية ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في سوريا.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية "للأسف نضطر للتأكيد أن أحد أفراد القوات المسلحة البريطانية قتل جراء تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في سوريا أمس ".

وأضاف أن العسكري كان ينفذ مهمة مع القوات الأمريكية أثناء عملية ضد تنظيم "داعش"، عندما وقعت الحادثة، مشيرا إلى أن "عائلة العسكري أبلغت بما حدث".

وكان التحالف بقيادة واشنطن أعلن مقتل اثنين وإصابة 5 من قواته في منبج شمالي سوريا مساء الخميس، جراء تفجير عبوة ناسفة، وأحد العسكريين القتيلين أمريكي، وتبلغ بذلك خسائر الجيش الأمريكي في سوريا 14 قتيلا، حسب الإحصاءات المعلن عنها رسميا.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث أشار التحالف إلى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق ، فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه إلى أدنى مستوياته.