قالت "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها واشنطن، يوم الجمعة، أنها لم تُبلغ بأي خطة لانسحاب القوات الأمريكية التي تعمل في سوريا ضمن "التحالف الدولي" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" كينو جابرييل ، في رسالة مكتوبة نقلتها رويترز, "لا يزال عملنا وتنسيقنا مستمرا في إطار برنامج الدعم والعمليات المشتركة في جميع المناطق ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الخروج من سوريا، مضيفاً "سنعطي الفرصة للدول الأخرى للاهتمام بالأمر".

وأضاف المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" أن حديث ترامب "ليس واضحا والتصريحات التي أتت من مسؤولين أمريكيين آخرين في الإدارة الأمريكية لم تؤكد ذلك أو تنفه".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت بعد تصريحات ترامب حول خطط سحب القوات من سوريا أنها "لا تعلم عن تغير سياسة الولايات المتحدة في هذه المسألة."

وسئل المتحدث باسم التحالف، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن كانت القوات الأمريكية تلقت إخطارا بقرار للانسحاب أو تستعد لتنفيذ ذلك فأجاب بأنه "لن يعقب على أي عمليات مستقبلية".

وكانت وزارة الخارجية السورية قد اتهمت "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن بتقويض سيادتها وطالبت بإنهاء الوجود الأمريكي على أراضيها.

وقامت الخارجية السورية نهاية شباط الماضي بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة، قالت فيها إن التحالف الدولي يقوض سيادة ووحدة أراضيها، وطالبت المنظمة الأممية بإنهاء الوجود الأمريكي غير الشرعي على أراضيها.

سيريانيوز