أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الجمعة، أن عدد ضحايا يوم "مسيرة العودة" ارتفع إلى 8 فلسطينيين، ممن أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن وزارة الصحة الفلسطينية ،قولها في بيان صادر عنها أن "عدد الفلسطينيين القتلى وصل إلى 8 أشخاص، في حين أصيب أكثر من 1100 آخرين".

وأوضحت الوزارة الفلسطينية إلى أن "مقتل الشاب إبراهيم أبو شعر (22 عاما) في رفح يرفع عدد القتلى إلى 8 قتلى".

وسبق، أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،الجمعة، مقتل 7 أشخاص وإصابة 550 آخرين برصاص الجيش الاسرائيلي.

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، صباح يوم الجمعة، باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي "مسيرة العودة" التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ "مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 متر من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، حذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من الاقتراب من الجدار الفاصل وأعلن استعداده لإطلاق النار والقتل إذا ما تعرضت حياة جنوده للخطر.

وسبق أن وقع عدد من الفلسطينيين بين قتيل وجريح خلال اندلاع مواجهات عنيفة احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأثار ترامب غضب الفلسطينيين ودول الشرق الأوسط ودول العالم بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول الجاري, متخليا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين إزاء واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

سيريانيوز