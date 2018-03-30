أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، يوم الجمعة، عن وقوع انفجار ضخم سمع صوته في حي جوبر بدمشق والمناطق المجاورة ناجم عن تفجير شبكة أنفاق تابعة لتنظيم "فيلق الرحمن" المعارض.

وأضافت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تنظيم "فيلق الرحمن" المعارض فجر شبكة أنفاق تابعة له في حي جوبر قبيل مغادرته المنطقة ما أدى لحدوث دوي كبير و تصاعد الغبار في السماء.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في وقت تتواصل فيه عمليات تحضير الدفعة السابعة من الحافلات، لنقل المدنيين والمقاتلين و عائلاتهم من مناطق جوبر و زملكا وعربين وعين ترما، نحو الشمال السوري، ضمن الاتفاق الذي لا يزال سارياً ويجري العمل على إنهاء تنفيذه".

وخرجت دفعة سادسة بلغ عدد أفرادها 7002 من المسلحين وأفراد عائلاتهم في 129 حافلة عبر ممر إنساني إلى إدلب يوم الخميس، ليبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم من عربين منذ بداية العملية 31915 شخصا.

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.

سيريانيوز