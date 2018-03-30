إيقاف 6 سوريين يشتبه بانتمائهم لـ"تنظيمات ارهابية" في تركيا الاخبار المحلية شارك

ألقت السلطات الأمنية في تركيا القبض على ستة سوريين يشتبه بانتمائهم لتنظيمات تصنفها أنقرة "إرهابية".

وقالت وكالة (الأناضول) ان "شنت قوات الدرك (الجندرمة) التركية عمليات دهم في مركز ولاية شانلي أورفة، على أماكن سكن المشتبهين". وتابعت الوكالة انه تم إيقاف 6 سوريين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي. وصادرت القوات الأمنية التركية ملفات ووثائق إلكترونية تعود لتنظيمي "ب ي د / بي كا كا" و"داعش". وتصنف أنقرة حزب "العمال الكردستاني" كتنظيم "ارهابي"، حيث يخوض منذ عقود تمردا ضد الدولة داخل تركيا. سيريانيوز

2018-03-30 09:39:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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