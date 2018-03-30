اعلن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، مقتل اثنين من جنوده واصابة خمسة اخرين بانفجار عبوة ناسفة في سوريا.

ونشرت وكالة "رويترز" بياناً رسمياً صدر عن الجيش الامريكي جاء فيه ان "اثنين قتلا وجرح خمسة اخرين من قوات التحالف الدولي في سوريا"، مشيرا الى انه "سيجري حجب التفاصيل المتعلقة بالواقعة بانتظار المزيد من التحقيقات".

وأضاف البيان أن "الانفجار وقع يوم الخميس الساعة 2100 بتوقيت جرينتش".

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، اعلن في كانون الاول الماضي، مقتل أحد جنوده.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق ، فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه الى ادنى مستوياته.

سيريانيوز