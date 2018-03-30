بدأت صباح الجمعة، إجراءات لإخراج الدفعة السابعة من مسلحي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى محافظة إدلب .

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، انه تم تجهيز 23 حافلة، تقل 1065 شخصا بينهم 246 مسلحاً.

وأضافت الوكالة أن "حافلات كبيرة تدخل تباعا إلى المنطقة المخصصة عبر ممر عربين تمهيدا لدخولها إلى مركز تجمع في بلدة عربين لإخراج مسلحي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب".

وخرجت دفعة سادسة بلغ عدد أفرادها 7002 من المسلحين وأفراد عائلاتهم في 129 حافلة عبر ممر إنساني إلى إدلب يوم الخميس، ليبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم من عربين منذ بداية العملية 31915 شخصا.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.

سيريانيوز