لقي 17 شخصا مصرعهم واصيب 36 اخرين، يوم الجمعة، جراء تحطم حافلة صغيرة مكدسة بمهاجرين من أفغانستان وباكستان وإيران في شرق تركيا.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن "الحافلة المصممة لحمل 14 شخصا كانت تقل أكثر من 50 شخصا من جنسيات أجنبية واصطدمت بعمود إنارة واشتعلت بها النيران بعدما فقد السائق السيطرة عليها في إقليم إغدير بشرق البلاد".

واوضحت الوكالة إلى أن "شاحنة تقل مهاجرين أيضا وكانت تسير خلف الحافلة بمسافة قصيرة صدمت بعض من سقطوا من الحافلة".

واشارت الوكالة إن "السلطات ألقت القبض على 13 شخصا كانوا في الشاحنة وكذلك سائقها.

من جهته، اعرب حاكم إغدير التركية أنور أونلو انه "من المؤسف أن ينتهي تهريب مهاجرين، وهو أمر متكرر في إقليمنا، بحادث مروري".

وسبق ان لقي عشرة مهاجرين غير شرعيين قادمين من سوريا مصرعهم وأصيب آخرون في كانون الاول الماضي، بعدما اصطدمت حافلة تقلهم بشاحنة في ولاية هاتاي جنوب تركيا.

ويحاول العشرات اجتياز الشريط الحدودي مع تركيا التي تحولت الى طريق يعبره الالاف من المهاجرين الراغبين بالوصول الى دول اوروبا عبر المتوسط انطلاقا من شواطئ تركيا ولقي المئات مصرعهم في أثناء ذلك.

سيريانيوز